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«Кого вы обмануть хотели?»: Ротенберг о посещаемости арены СКА

Ротенберг заявил, что россияне завидуют посещаемости «СКА Арены»

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг резко высказался о слухах, что матч его команды не установил мировой рекорд посещаемости. Его слова передает «Матч ТВ».

«Вы же видели, что утку в Telegram запустили некие блогеры. Отрыли матч «Чикаго» — «Калгари» (5:2) аж от 4 января 2009 года, когда на арене собралось 22146 зрителей. Какие‑то стоячие места, посчитали даже всех кошек и собак.

К сожалению, всегда находятся люди, которые завидуют чужому успеху. И эта зависть не белая, а черная. Причем это наши люди, которые живут в России. Ладно, это были бы американские блогеры. Но запустили отечественные представители СМИ. Кого вы обмануть хотели?» — сказал Ротенберг.

11 февраля на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Сочи» установлен новый мировой рекорд посещаемости матчей на крытых аренах. Игру посетил 21 481 зритель.

Новая арена в Санкт-Петербурге вмещает 21 500 болельщиков. Рекорд посещаемости крытых хоккейных арен ранее принадлежал канадскому «Белл-центру», где выступает «Монреаль Канадиенс». Арена вмещает 21 100 зрителей.

СКА в текущем сезоне уже обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее стал известен последний участник плей-офф Кубка Гагарина от Западной конференции.

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