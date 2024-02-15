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В России заявили о жалости к украинским борцам

Мамиашвили об украинских спортсменах: за ними идет тотальная слежка, жалко их

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о позиции украинской стороны в вопросе допуска россиян на международные турниры. Его слова передает «Матч ТВ».

«Можно сказать, что сегодня уже радикально поменялась обстановка и атмосфера на борцовской площадке, могу это констатировать. Все люди прекрасно все понимают, все эти игры «допущу — не допущу» настолько политизированы, настолько направлены против одной страны… Позиция наших украинских «братьев» ничего кроме жалости не вызывает. За ними идет тотальная слежка! Жалко их, конечно», — сказал Мамиашвили.

В эти дни в Бухаресте (Румыния) проходит чемпионат Европы по борьбе. На турнире российские борцы выступают в качестве нейтральных спортсменов.

На турнире украинские борцы уже несколько раз отказывались от совместного фото с представителями России и Белоруссии. Так, 14 февраля украинский спортсмен Парвиз Насибов отказался от совместной фотографии с россиянином Нареком Оганяном после церемонии награждения.

Ранее россиянин выиграл золото чемпионата Европы по борьбе.

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