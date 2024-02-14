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Бородюк назвал имя величайшего тренера в истории

Экс-тренер сборной России Бородюк назвал Качалина величайшим тренером в истории

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк считает, что Гавриил Качалин является величайшим тренером в истории. Его слова приводит Legalbet.

По его словам, молодое поколение должно знать о достижениях наиболее успешного тренера в истории сборной СССР.

«В нашей истории было много выдающихся тренеров, но знаковым является один. Молодым надо знать таких великих людей. Для меня самый великий и феноменальный тренер — Гавриил Дмитриевич Качалин. Он выигрывал Олимпийские игры и чемпионат Европы. Это наивысшее достижение», — заявил Бородюк.

Сборная СССР стала Олимпийским чемпионом в 1956 году, обыграв в финале турнира в Мельбурне сборную Югославии с минимальным счетом 1:0. Спустя четыре года советская команда выиграла первое в истории первенство Европы, оказавшись сильнее тех же югославов (2:1).

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