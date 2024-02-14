Стало известно, кем «Спартак» хочет заменить Промеса

Московский «Спартак» рассматривает возможность приобрести форварда на замену Квинси Промесу, осужденному в Нидерландах за контрабанду кокаина.

По информации портала Metaratings, руководство красно-белых готово инвестировать в покупку нового нападающего до €18 млн. Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал уже подобрал четыре кандидатуры, которые могут стать потенциальной заменой Промеса.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

Ранее Александр Мостовой призвал наказать Квинси Промеса по закону.