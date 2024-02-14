Ученица Плющенко осталась в восторге от съемок в фильме «Лед-3», где исполнила четверной

Фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, в беседе с «Газетой.Ru» поделилась своими впечатлениями от съемок в фильме «Лед-3» на премьере данной кинокартины в кинотеатре «Октябрь».

«Впечатления только положительные. Очень рада, что снялась в этом фильме. Спасибо большое, что меня пригласили! Давно мечтала сняться в кино и хотела бы сыграть саму себя в фильме «Лед-4», если он будет. Мне очень понравилось сниматься», — сказала Жилина.

Фигуристка исполнила на съемках четверной тулуп, а также одну из своих программ.

В этом сезоне ученица Евгения Плющенко пропустила все соревнования и выступила перед публикой только на контрольных прокатах сборной России, которые состоялись в сентябре 2023 года. Причиной пропуска турниров стала травма, от которой Жилина до сих пор восстанавливается.

В беседе с «Газетой.Ru» фигуристка сообщила, что лишь недавно начала исполнять прыжки. Раньше она показывала на льду, помимо четверного тулупа, тройной аксель и четверной сальхов.

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