Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ученица Плющенко осталась в восторге от съемок в фильме «Лед-3», где исполнила четверной

Фигуристка Жилина заявила, что хотела бы сняться в продолжении фильма «Лед-3»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, в беседе с «Газетой.Ru» поделилась своими впечатлениями от съемок в фильме «Лед-3» на премьере данной кинокартины в кинотеатре «Октябрь».

«Впечатления только положительные. Очень рада, что снялась в этом фильме. Спасибо большое, что меня пригласили! Давно мечтала сняться в кино и хотела бы сыграть саму себя в фильме «Лед-4», если он будет. Мне очень понравилось сниматься», — сказала Жилина.

Фигуристка исполнила на съемках четверной тулуп, а также одну из своих программ.

В этом сезоне ученица Евгения Плющенко пропустила все соревнования и выступила перед публикой только на контрольных прокатах сборной России, которые состоялись в сентябре 2023 года. Причиной пропуска турниров стала травма, от которой Жилина до сих пор восстанавливается.

В беседе с «Газетой.Ru» фигуристка сообщила, что лишь недавно начала исполнять прыжки. Раньше она показывала на льду, помимо четверного тулупа, тройной аксель и четверной сальхов.

Ранее Плющенко рассказал, как поступает с неадекватными родителями фигуристов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами