Журналист: Россия может обменять форварда «Спартака» Промеса на блогера Савина

Российская Федерация может экстрадировать нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в обмен на экс-футболиста и блогера Евгения Савина («КраСава»). Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По его мнению, так как между Россией и Нидерландами отсутствует договор об экстрадиции, Квинси Промес не будет объявлен в розыск на территории РФ, поэтому на данный момент никаких проблем с исполнением трудового контракта со «Спартаком» у игрока нет. Однако, сообщает журналист, если находящийся на территории Кипра Евгений Савин будет арестован и предложен выдаче России, то не исключен вариант, при котором Промеса объявят в розыск в России и приготовят к обмену.

При этом подобная схема может осуществиться лишь после вступления приговора в отношении нидерландского футболиста в силу.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Ранее прокурор по делу Промеса заявил, что футболист считает себя неприкосновенным в России.