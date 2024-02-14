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«КраСаву» ищет полиция

МВД РФ объявило в розыск блогера и экс-футболиста Евгения Савина

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sava9/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российского блогера, бывшего футболиста самарских «Крыльев Советов» Евгения Савина (признан иноагентом на территории РФ) разыскивает МВД. Информация об этом опубликована в базе ведомства.

Ведущему YouTube-проекта «КраСава» предъявлено обвинение по уголовному делу. В апреле 2022 года он опубликовал видео с украинскими футболистами. В этом выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию. Вскоре после этого клубу Савина «Красава», выступавшему в сезоне-2021/22 во Второй лиге, запретили тренироваться на базе в Красногорске, после чего основатель клуба принял решение покинуть территорию России.

Он перебрался на Кипр и заявил команду с одноименным названием во второй дивизион местного чемпионата.

Ему вменялось совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Позже стало известно, что суд оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей.

Ранее прокурор по делу Промеса заявил, что футболист считает себя неприкосновенным в России.

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