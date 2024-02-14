Украинский борец отказался от фото с россиянином на чемпионате Европы

Украинец Александр Грушин отказался сделать совместную фотографию с призерами чемпионата Европы по борьбе из-за присутствия на пьедестале представителя России Анвара Аллахьярова. Об этом сообщил портал Tribuna.

13 февраля победителем соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг стал Мурад Мамедов из Азербайджана. В полуфинале он победил Аллахьярова, а в финале — Грушина. Россиянин вместе с представителем Болгарии Эдмондом Назаряном стал обладателем бронзовой медали.

На церемонии награждения украинец демонстративно отдалился от пьедестала, где медалисты обнявшись позировали фотографам.

Турнир проходит в Бухаресте (Румыния) с 12 по 18 февраля. На турнире российские борцы выступают в качестве нейтральных спортсменов.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

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