В «Спартаке» отреагировали на тюремный приговор Промесу

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что форвард команды Квинси Промес намерен подать апелляцию на тюремный приговор. Его слова приводит «Чемпионат».

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — заявил Зеленов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

По информации прокуратуры, Уортел и Промес входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, футболист являлся одним из лидеров группировки. Прокуратурой были представлены записи телефонных разговоров, в которых Промес говорит о вложении €75 тыс. в торговлю наркотиками и организации доставки запрещенных веществ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне форвард сыграл в чемпионате России 17 матчей, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

Ранее лучший бомбардир сборной России заявил, что готов тренировать в Казахстане.