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Адвокат объяснил, почему в России не накажут Промеса за контрабанду наркотиков

Калинов: Промесу вынесли приговор в Нидерландах, поэтому у России нет претензий

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РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему Россия не привлечет футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к ответственности за контрабанду наркотиков.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Прокуратура Нидерландов заявила, что Промесу принадлежали две партии наркотического вещества общим весом 1350 кг, которые были перехвачены полицией в порту Антверпена в 2020 году.

«По уголовно-процессуальному кодексу России считается, что, если лицо совершило преступление на территории РФ, то оно будет нести ответственность. А если это произошло в другой стране и лицо уже было привлечено к уголовной ответственности там, то со стороны России к нему не должно быть претензий, — объяснил Калинов. — Если бы Промесу не вынесли приговор в Нидерландах, то Россия могла бы привлечь его к ответственности. Но там уже отреагировали».

Ранее адвокат объяснил, почему «Спартак» не расторгнет контракт с Промесом из-за наркотиков.

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