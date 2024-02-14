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15-летняя фигуристка разбила лицо во время прыжка

Фигуристка Швецова упала во время прыжка и ударилась головой об лед в Кирове

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Трансляция Соревнования

Российская фигуристка Анна Швецова не смогла завершить прокат произвольной программы на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова, проходящих в городе Киров с 10 по 12 февраля.

15-летняя спортсменка упала с тройного флипа, ударилась головой об лед и в течение нескольких секунд не могла встать. Музыку прервали, судьи позвали врачей. В итоге Швецова встала и сумела самостоятельно покинуть лед.

В декабре 2023 года Швецова стала победительницей первенства Вологодской области.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

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