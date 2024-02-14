Адвокат оценил шансы Промеса обжаловать приговор к шести годам тюрьмы за наркотики

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес может обжаловать приговор суда Амстердама, который назначил ему шесть лет тюремного заключения за контрабанду кокаина.

«Этот приговор можно обжаловать. Он был вынесен без участия Промеса», — отметил Калинов.

Однако адвокат считает, что апелляция адвокатов Промеса не приведет к успеху.

«Я думаю, что приговор оставят в силе», — добавил Калинов.

Также адвокат объяснил, почему Промесу не грозит экстрадиция в Нидерланды из Объединенных Арабских Эмиратов, где он находится в данный момент на сборах «Спартака».

«У Промеса там привилегированный статус резидента, поэтому он не будет выдан Нидерландам», — сказал Калинов.

Суд Амстердама признал Промеса виновным в организации перевозки 1350 кг наркотического вещества. По информации прокуратуры Нидерландов, Промес передал €250 тысяч наркоторговцу Питу Уортелу, с которым они входили в состав одной преступной группировки.

Ранее стало известно, что Россия может экстрадировать Промеса в Нидерланды решением генпрокурора.