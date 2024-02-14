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Адвокат заявил, что Россия может экстрадировать Промеса решением генпрокурора

Адвокат Калинов: есть документы, позволяющие экстрадировать Промеса из России

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РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Россия сама примет решение, стоит ли экстрадировать футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды. 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

«Между Россией и Нидерландами нет соглашения по экстрадиции. Есть правовые документы, которые позволяют экстрадировать человека при обращении Нидерландов. Так что по решению генпрокурора России этот запрос может быть удовлетворен. Но Россия оставляет за собой право решать сама.

Насколько мне известно, ранее уже были обращения об экстрадиции, и их никто не удовлетворял. И Нидерланды тоже неоднократно отказывали России в экстрадиции. Я думаю, что в связи со сложной ситуацией в мире Россия не выдаст Промеса, и ему опасаться нечего», — сказал Калинов.

Также адвокат вспомнил, что футболист «Спартака» избежал какой-либо ответственности в России летом 2023 года, когда суд Нидерландов приговорил его к 1,5 года заключения за то, что он ударил брата ножом.

«Для Промеса никаких последствий в России из-за этого не было. Если футболист будет в России, то ему ничего не угрожает», — сказал Калинов.

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