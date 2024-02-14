Уткин назвал неочевидного фаворита Лиги чемпионов

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин на своем YouTube-канале предположил, что в текущем сезоне Лигу чемпионов может выиграть команда, которая не входит в первый ряд фаворитов.

«Абсолютно весь мой состав редакторов считает, что «Реал» и «Манчестер Сити» являются фаворитами Лиги чемпионов. Нужно держать в голове еще «Интер», который сделал большой шаг вперед.

Но я же должен сделать свою подлую, коварную ставку. Мне кажется, что в этом сезоне Лигу чемпионов может выиграть команда, которая не входит в первый ряд фаворитов. И, на мой взгляд, сейчас было бы интересно подумать о победе мадридского «Атлетико», — сказал Уткин.

«Атлетико» сыграет в 1/8 финала турнира с «Интером». Первая встреча пройдет 20 февраля в Милане, ответная — 14 марта в Мадриде.

13 февраля состоялись первые матчи плей-офф ЛЧ: мадридский «Реал» на выезде обыграл «РБ Лейпциг» (1:0), а «Манчестер Сити» также в гостях победил «Копенгаген» (3:1).

14 февраля пройдут еще два матча: «Лацио» в Риме сыграет с мюнхенской «Баварией», а «Пари Сен-Жермен» в Париже сразится с испанским клубом «Реал Сосьедад». Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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