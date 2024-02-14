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Ротенберг: Международной федерацией хоккея управляют финны, которые нас боятся

Ротенберг объяснил политикой отстранение России от турниров на сезон-2024/25

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг объяснил решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранения сборных России от международных соревнований на сезон-2024/25. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Есть политика, определенные обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. На сегодняшний день Международной федерацией хоккея управляют финны. А мы знаем, какое сейчас у них отношение к России и российскому хоккею.

Они боятcя наc, не хотят c нами играть. Боятcя проиграть нам. Они делают вcе возможное, чтобы cильная команда не учаcтвовала. Но это неcпортивный принцип. Уверен, что вcе нормализуетcя. Люди, которые любят хоккей, понимают, что международное развитие хоккея невозможно без Роccии — что бы они не делали», — заявил Ротенберг.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее IIHF обвинили в попадании под влияние МОК из-за России.

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