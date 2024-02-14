Овечкин сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш».

Хоккеист отличился на 50-й минуте поединка, его ассистентом выступил Джон Карлсон.

В последних шести играх российский нападающий набрал девять очков, забросив шесть шайб и отдав три голевые передачи. Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 49 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Контракт Овечкина с клубом на общую сумму в $ 47,5 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.

Поединок между «Вашингтоном» и «Колорадо» продолжается, идет третий период. «Столичные» уступают со счетом 3:4.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали о состоянии Овечкина.