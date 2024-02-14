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В Белоруссии заявили о шоке России из-за демарша хоккеистов с отказом от медалей

В Белоруссии рассказали о шоковой реакции России на отказ игроков от медалей

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Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович в эфире телеканала «Беларусь 1», комментируя отказ российских хоккеистов молодежной сборной (U18) от медалей после поражения от белорусских сверстников на турнире в Минске, заявил, что нужно уметь проигрывать достойно.

«Представители России тоже были в шоке от их поведения. Но никто не застрахован от личных действий молодого спортсмена. <...> В российской Федерации есть отдел по этике, и сегодня они вынесут на рассмотрение эти вопросы — о поведении тренера, спортсменов и спортивного руководителя этой делегации», — заявил Богданович.

10 февраля в финале турнира сборная России U18 играла против молодежной сборной Белоруссии в Минске и уступила в дополнительное время со счетом 5:6. Российские игроки остались недовольны судейством — в овертайме матча после победного гола белорусской команды вратарь сборной России Петр Андреянов обращался к арбитру за видеопросмотром спорного эпизода, однако ему было отказано.

Во время церемонии награждения капитан российской команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место, а вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров так же поступили со своими наградами.

Ранее российские хоккеисты-юниоры объяснили демарш с отказом от наград в Минске.

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