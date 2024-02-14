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Голевую серию Овечкина назвали эстетическим наслаждением

Агент Дементьев назвал неожиданным то, что Овечкин долгое время не забивал

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Brian Fluharty-USA TODAY Sports/Reuters

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что получает эстетическое наслаждение от игры российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Неожиданно, что Александр не забивал. Вот это было неожиданно. А то, что он забивает, — это ожидаемо. Наверное, я все-таки могу причислить себя к человеку старой формации. Я получаю эстетическое наслаждение от его игры и голов. Поэтому буду относиться именно так — как болельщик», — заявил Дементьев.

11 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной лиги «Вашингтон» уступил «Ванкуверу» со счетом 2:3. Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы. Россиянин продлил свою результативную серию до пяти матчей подряд.

В последних пяти играх российский нападающий набрал восемь очков, забросив пять шайб и отдав три голевые передачи.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 48 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали о состоянии Овечкина.

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