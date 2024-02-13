Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-глава «Локомотива» заявил, что никто не хочет переходить в «Зенит» из-за бразильцев

Геркус о «Зените»: никто не хочет ехать в команду, в которой 13 бразильцев

close
100%
Официальный сайт «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал трансферную политику петербургского «Зенита» из-за засилья бразильцев в команде. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Российские игроки отказываются ехать в «Зенит»? Ну не то чтобы прямо отказываются — был один такой случай. У «Зенита» сейчас идет крен в сторону одной национальности. Если «Зенит» хочет видеть у себя российских футболистов, то должен покупать российских футболистов. Если он берет бразильцев, то никто не хочет ехать в команду, в которой 13 бразильцев. Что там делать?» — сказал Геркус.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Ранее Семак объяснил, почему отпустил игрока сборной России из «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами