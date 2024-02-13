Экс-глава «Локомотива» заявил, что никто не хочет переходить в «Зенит» из-за бразильцев

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал трансферную политику петербургского «Зенита» из-за засилья бразильцев в команде. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Российские игроки отказываются ехать в «Зенит»? Ну не то чтобы прямо отказываются — был один такой случай. У «Зенита» сейчас идет крен в сторону одной национальности. Если «Зенит» хочет видеть у себя российских футболистов, то должен покупать российских футболистов. Если он берет бразильцев, то никто не хочет ехать в команду, в которой 13 бразильцев. Что там делать?» — сказал Геркус.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Ранее Семак объяснил, почему отпустил игрока сборной России из «Зенита».