Призер ЧМ-2018 назвал Дзюбу грязным игроком

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука оценил противостояние с нападающим Артемом Дзюбой на футбольном поле. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как игралось с Дзюбой? Грязный игрок, с которым было нелегко. Грязный не в смысле, что как-то бил исподтишка или наступал на ноги, а просто знал, что нужно сказать. Он мог с тобой поговорить, расслабить – и 0:1! Мне было очень сложно.

Перед каждой игрой говорил себе, что не стану обращать внимания на его разговоры. Но у Артема такой характер, что он все равно доберется до тебя», — сказал Чорлука.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

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