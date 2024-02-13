Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Призер ЧМ-2018 назвал Дзюбу грязным игроком

Чорлука о Дзюбе: грязный игрок, с которым было нелегко

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука оценил противостояние с нападающим Артемом Дзюбой на футбольном поле. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как игралось с Дзюбой? Грязный игрок, с которым было нелегко. Грязный не в смысле, что как-то бил исподтишка или наступал на ноги, а просто знал, что нужно сказать. Он мог с тобой поговорить, расслабить – и 0:1! Мне было очень сложно.

Перед каждой игрой говорил себе, что не стану обращать внимания на его разговоры. Но у Артема такой характер, что он все равно доберется до тебя», — сказал Чорлука.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Арустамян объяснил, почему Дзюба – человек слова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами