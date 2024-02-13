Игрок «Динамо» Гусев установил рекорд КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев установил уникальный рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в матче регулярного чемпионата против «Автомобилиста». Столичная команда одержала победу со счетом 2:1 в овертайме.

Российский нападающий забросил победную шайбу в овертайме и довел количество своих очков в текущем сезоне до 80 (20+60). Это позволило Гусеву стать первым игроком в истории КХЛ, набравшим 80 очков в двух регулярных чемпионатах.

До него в сезоне-2016/2017 отметку в 80 набранных очков преодолел Сергей Мозякин (85 очков), а в сезоне--2010/2011 — Александр Радулов (80 очков). Сам Гусев в сезоне-2018/2019 набрал 82 очка.

Гусев подписал контракт с «Динамо» перед текущим сезоном. До этого нападающий играл за петербургский СКА, а в апреле 2023 года разорвал соглашение с клубом.

С 2019 по 2021 год Гусев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Джерси Девилз» и «Флориду Пантерз».

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.

Ранее клуб КХЛ заявил, что установил мировой рекорд.