Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Игрок «Динамо» Гусев установил рекорд КХЛ

Игрок «Динамо» Гусев стал первым игрком КХЛ, набравшим 80 очков в двух регулярках

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев установил уникальный рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в матче регулярного чемпионата против «Автомобилиста». Столичная команда одержала победу со счетом 2:1 в овертайме.

Российский нападающий забросил победную шайбу в овертайме и довел количество своих очков в текущем сезоне до 80 (20+60). Это позволило Гусеву стать первым игроком в истории КХЛ, набравшим 80 очков в двух регулярных чемпионатах.

До него в сезоне-2016/2017 отметку в 80 набранных очков преодолел Сергей Мозякин (85 очков), а в сезоне--2010/2011 — Александр Радулов (80 очков). Сам Гусев в сезоне-2018/2019 набрал 82 очка.

Гусев подписал контракт с «Динамо» перед текущим сезоном. До этого нападающий играл за петербургский СКА, а в апреле 2023 года разорвал соглашение с клубом.

С 2019 по 2021 год Гусев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Джерси Девилз» и «Флориду Пантерз».

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.

Ранее клуб КХЛ заявил, что установил мировой рекорд.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами