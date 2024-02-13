«Зенит» разгромил бывшую команду Пеле

Петербургский «Зенит» в заключительном матче Кубка равноправия, который проходит в катарской Дохе, разгромил бразильский «Сантос» со счетом 4:1.

Вячеслав Караваев открыл счет уже на 10-й минуте встречи. На 31-минуте Андрей Мостовой увеличил преимущество российской команды.

После перерыва Клаудиньо сделал счет разгромным. На 77-й минуте матча Родриго Сезар смог отыграть один мяч, а на 84-й минуте Педро установил окончательный счет.

В составе российской команды ассистентскими дублями отметились Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

«Зенит» на Кубке равноправия одержал три победы в трех матчах. Ранее россияне разгромили китайский «Шанхай Шэньхуа» со счетом 6:0 и обыграли катарский «Аль-Духаиль» со счетом 2:0.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Сергея Семака, набрав 36 очков, занимают второе место в турнирной таблице. На два очка больше у лидирующего «Краснодара». «Динамо», набравшее 32 очка, расположилось на третьей строчке.

В 19-м туре РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Спартак».

Ранее Семак объяснил, почему отпустил игрока сборной России из «Зенита».