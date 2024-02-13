Семак объяснил, почему отпустил игрока сборной России из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи». Его слова передает «Матч ТВ».

«Что касается Леши Сутормина, то это было его желание. Мы с ним разговорили еще летом по этому вопросу. Но тогда у нас не было возможности его отпустить. Сейчас у нас есть возможность его заменить, мы справимся. Хотя, конечно, он нам не помешал бы. Своим отношением к делу он заслужил, чтобы команда и клуб пошли ему навстречу и приняли компромиссное решение», — сказал Семак.

Также специалист отметил, что Ду Кейроса пришлось отпустить ради получения им игровой практики.

Перед возобновлением сезона в чемпионате России «Зенит» отпустил Сутормина в аренду в «Сочи», а Ду Кейроса — в «Гремио».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Его переход стал одним из самых скандальных в лиге. Игрок сначала подписал контракт с казанским «Рубином» из-за нежелания «Зенита» удовлетворять его требования. Сумма трансфера составила 50 тысяч рублей. Через семь дней за эту же сумму Сутормин перешел в петербургский клуб.

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