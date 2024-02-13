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«Россияне никогда не будут рабами»: чемпион ОИ об отстранении российских хоккеистов

Кожевников призвал терпеть и ждать в вопросе возвращения хоккеистов на турниры

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Александр Натрускин/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборной России. Его слова передает РИА Новости.

«Нам надо терпеть и ждать. Это решение — чистая политика, чистый заговор. Они негодяи. Они смешали все самое чистое, что было в спорте, с политикой. То, что они закладывали в основах развития спорта, они сами уже и порушили. Но мы рабами никогда не будем, это не в крови русского народа. Так что нам деваться некуда — мы победим», — сказал Кожевников.

В феврале 2024 года IIHF продлило отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Таким образом, сборная России пропустить чемпионат мира по хоккею 2024 года, который пройдет в Чехии.

Ранее в ФХР сделали заявление после продления отстранения российских хоккеистов.

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