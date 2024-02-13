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Большунов не выиграл гонку впервые в сезоне

Лыжник Большунов впервые в текущем сезоне не выиграл гонку

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РИА Новости

Восьмикратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Большунов впервые в текущем сезоне не смог выиграть гонку. Сборная Архангельской области, в составе которой занимается спортсмен, стала седьмой в мужской эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024.

В составе команды произошло вынужденное изменение — вместо болеющего Александра Терентьева на лыжню вышел Дмитрий Горошников, также не до конца оправившийся от болезни. Именно он бежал на третьем этапе и передавал эстафету Большунову, когда их команда занимала десятое место. Трехкратный олимпийский чемпион сумел отыграть три позиции. Савелий Коростелев, бежавший на втором этапе, рассказал о том, что у этой неудачи оказалось много причин.

«Погода очень тяжелая. Коррективы вносились за 5-10 минут до старта. Снег повалил в момент старта первого этапа. Уже после гонки я выяснил, что Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников болели. Леша еще вчера лежал с температурой. Часть своей работы я выполнил — догнал ребят. Понимал, что придется догонять, к сожалению, не получилось убежать. Но это тяжело сделать на таком легком круге», — цитирует Коростелева «СЭ».

Таким образом, Большунов, ранее в текущем сезоне выигравший 20 подряд индивидуальных гонок, не смог даже подняться на подиум. Выиграла эстафету сборная Татарстана.

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