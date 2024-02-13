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Павлюченкова вышла в следующий раунд турнира в Дохе на отказе украинки Костюк

Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Дохе

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прошла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе. Она вышла в следующий раунд на отказе соперницы — украинки Марты Костюк.

Матч второго круга турнира категории WTA-1000 между Павлюченковой и Костюк продолжался всего 17 минут. Выиграв третий гейм, но уступая в партии 1:2, украинская спортсменка вызвала на площадку врача и пожаловалась на плохое самочувствие. В итоге она приняла решение отказаться от продолжения матча.

В третьем круге Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, сыграет с восьмой ракеткой мира, представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Чешская теннисистка, в свою очередь, ранее выбила из борьбы бельгийку Гретье Миннен, победив в трех сетах со счетом 6:2, 0:6, 6:4.

Павлюченкова стала первой россиянкой, вышедший в третий круг на этом турнире. Две спортсменки из России, Эрика Андреева и Екатерина Александрова, во втором раунде играют друг с другом. Также Анастасия Потапова поборется за право продолжить выступление на турнире с Каролиной Плишковой из Чехии.

Ранее Медведеву предрекли вылет из топ-3 рейтинга АТР из-за Синнера.

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