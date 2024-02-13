В европейском клубе назвали экс-игрока «Пари НН» инвестицией в будущее

Спортивный директор венгерского «Ференцвароша» Томаш Хайнал высказался об адаптации полузащитника Эдгара Севикяна. По его словам, игроку надо прибавить в физическом плане, но его тренировки идут по плану.

«Это нормальный процесс. Эдгар присоединился к команде немного позже остальных. Три недели он проходил подготовку. Ему нужно немного прибавить в физическом плане. Он очень усердно работает, так что находится на правильном пути. Я думаю, в будущем он будет играть все больше и больше. Мы подписали Эдгара, потому что у него большое будущее. Это не трансфер на две недели, это наша инвестиция в будущее», — цитирует Хайнала «СЭ».

По словам функционера, Севикян — трудолюбивый футболист. Хайнал считает, что его адаптация не займет много времени.

Севикян перешел в «Ференцварош» из российского «Пари НН» в январе. Он успел провести за венгерскую команду один матч. До переезда в Венгрию игрок в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) был лучшим бомбардиром команды, забив четыре мяча в 18 встречах.

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