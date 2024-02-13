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Чемпион Европы: в «Слове пацана» мало рассказали о смерти почти всех героев

Актер Свиридов: в «Слове пацана» мало рассказали о смерти почти всех героев

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sviridov_andrei/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» выразил надежду, что сериал «Слово пацана» не повлияет на российскую молодежь в негативном смысле.

«Это очень профессиональная работа, красивая, живая по фактам, не выдуманная. Но мне показалось, что в сериале мало рассказали о том, что практически всех участников группировки убили. А как этот сериал повлияет на молодежь — другой вопрос.

У нашего поколения был «Бандитский Петербург», потом «Бригада», потом «Бумер», а сейчас вышло «Слово пацана». Но мы ведь были другими, с более сильными внутренними стержнями. И я надеюсь, что молодежь поиграется в это и вернется в спортивные залы и к учебе, понимая, что это просто кино. Им нужно наслаждаться, а не играть в него. Молодежь, дуйте в зал, будьте умными. Вы сейчас гораздо лучше», — сказал актер.

Свиридов является чемпионом Европы по баскетболу среди молодежных команд в составе сборной Белоруссии. На клубном уровне баскетболист играл в США за команду The George Washington University.

В 25 лет Свиридову пришлось завершить профессиональную карьеру в спорте из-за травмы. Он прошел обучение в актерской школе в Лос-Анджелесе, после чего начал карьеру в кино.

Ранее чемпион Европы рассказал, как Энрике Иглесиас «по команде превращается в секс-символ».

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