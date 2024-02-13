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«По команде превращается в секс-символ»: чемпион Европы — о знакомстве с Энрике Иглесиасом

Актер Свиридов: Энрике Иглесиас из простого парня превращается в секс-символ

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» рассказал, какое впечатление на него произвело знакомство с Энрике Иглесиасом на съемках его клипа Addicted.

«Оказывается, звезды с экрана могут быть обычными, добрыми, скромными людьми. И Энрике такой же. На съемках его клипа я увидел, как он из обычного парня, с которым ты общаешься, по команде режиссера превращается в суперзвезду и секс-символ, полностью уходит в образ. Я только начинал свою карьеру, мне это было очень интересно, и мне повезло увидеть это в Голливуде», — сказал Свиридов.

Также бывший баскетболист ростом 212 сантиметров снялся в роли женщины в клипе Робби Уильямса Tripping. На съемках Свиридов обсудил с Уильямсом свою победу на чемпионате Европы среди молодежных команд в составе сборной Белоруссии в 1994 году.

До начала актерской карьеры Свиридов играл в США за баскетбольную команду The George Washington University. После ухода из спорта он закончил актерскую школу в Лос-Анджелесе и начал сниматься в клипах и рекламных роликах.

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