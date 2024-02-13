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Чемпион Европы назвал Россию и Белоруссию одной страной

Свиридов рассказал, как переоделся в женщину ради съемок с Робби Уильямсом

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sviridov_andrei/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» рассказал, как снимался в клипе Робби Уильямса — Tripping — в роли женщины, и как они обсуждали с певцом белорусский баскетбол. По словам Свиридова, он представился Уильямсу россиянином и считает Россию и Белоруссию одной страной.

«Робби Уильямс гремел на весь мир. Перед пробами в его клип мне ничего не объяснили, попросили прочитать какой-то текст, а потом перезвонили и попросили в 7 утра быть на студии. Костюм я увидел потом: клоунские ботинки огромные, бусы, юбка, хотели налысо побрить… Я был чудо чудное. А Робби был Робби, он был легендой и ею остается.

Мы заговорили, он спросил про мой рост, откуда я родом. Долго было объяснять американцу, что я из Беларуси, и я сказал, что из России, тем более что для меня это одна страна. И еще сказал ему, что я играл в баскетбол, был чемпионом Европы в 1994 году. А Робби ответил: «Врешь, тогда белорусы выиграли!» И я подумал: «Офигеть, нам есть о чем поговорить», — сказал Свиридов.

Бывший баскетболист ростом 212 сантиметров был вынужден завершить карьеру в 25 лет из-за травм. После этого он прошел обучение в актерской школе в Лос-Анджелесе, после чего начал сниматься в музыкальных клипах, а затем в кино.

Ранее чемпион Европы назвал Россию самой великой страной.

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