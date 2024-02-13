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Звезда сериала «Универ»: в России нет футбола, есть баскетбол

Актер Свиридов: от отстранения Россия теряет чуть больше, чем мировой баскетбол

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Elena

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» заявил, что недопуск российских клубов на международные соревнования ослабляет мировой баскетбол, но при этом сильнее страдают отечественные команды.

«Если честно, это палка о двух концах. Баскетбол у нас есть, у нас футбола нет. Выходя на соревнования серьезного уровня в баскетболе, Россия занимала достойные места. Ослабление идет с двух сторон, но мы, наверное, теряем чуть больше», — сказал Свиридов.

Также чемпион Европы объяснил, почему в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не появилось новых российских звезд после ухода Тимофея Мозгова.

«Мало платят. Наши уже поняли, что в России платят больше», — сказал актер.

Свиридов стал чемпионом Европы по баскетболу среди молодежных команд в 1994 году в составе сборной Белоруссии. Также он является двукратным чемпионом СССР среди молодежи. На клубном уровне 212-сантиметровый баскетболист играл в США за команду The George Washington University.

Ранее чемпион Европы заявил, что «идет война против всего русского, люди боятся».

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