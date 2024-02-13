«Идет война против всего русского»: чемпион Европы — о санкциях МОК

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» заявил, что российских и белорусских спортсменов нескоро допустят на международные соревнования.

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года выпустил заявление, в котором рекомендовал отстранить россиян и белорусов от выступлений даже в нейтральном статусе.

«Я не верю, что в скором времени ситуация изменится. Идут слоны, а моськи лают… Правит коррумпированность, предвзятость, русофобия, продажность начальства, которое управляет европейскими соревнованиями. Идет война против всего русского, люди боятся.

Но кто не с нами — тот против нас. Мы сильнее. Нужно организовывать свои соревнования — не нужна нам эта Европа. И не нужно ждать, что нас пустят назад. И в конце концов все встанет на свои места», — сказал актер.

Свиридов является чемпионом Европы по баскетболу среди молодежных команд в составе сборной Белоруссии, где он занимал позицию центрового. Также баскетболист играл в США за команду The George Washington University.

В 25 лет Свиридову пришлось завершить профессиональную карьеру в спорте из-за травмы. Он прошел обучение в актерской школе в Лос-Анджелесе, после чего начал карьеру в кино.

В России он известен по роли охранника Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

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