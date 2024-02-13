Защитник «Динамо» сломал ключицу во время матча

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы во время товарищеского матча команды с казахстанским «Елимаем» 11 февраля на сборе в Турции. Об этом сообщил главный врач бело-голубых Александр Родионов.

«У Станислава контактная травма, полученная в игровом эпизоде, после столкновения. Диагностирован закрытый перелом ключицы слева. Сроки восстановления в подобных случаях составляют до двух месяцев. Операцию Станиславу сделают в течение ближайших дней в одной из московских клиник. Он будет восстанавливаться в Москве по индивидуальной программе», — цитирует Родионова «Матч ТВ».

Встреча между «Динамо» и «Елимаем» завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. За бело-голубых забили Ярослав Гладышев и Ульви Бабаев. Бессмертный получил повреждение на 60-й минуте перед тем, как его команда пропустила мяч. Пять минут спустя он был заменен на Милана Майсторовича.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» идет на третьем месте, набрав 32 очка после 18 туров. Матч 19-го тура москвичи проведут 3 марта, на своем поле они примут «Локомотив».

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