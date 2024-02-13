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Чимаев объяснил, почему может пропустить турнир UFC 300

Боец Чимаев допустил, что пропустит турнир UFC 300 из-за Рамадана

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Выступающий под флагом ОАЭ боец смешанного стиля чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о возможном участии в номерном 300-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Как сообщает MMA Fighting, он не исключил, что пропустит турнир.

По информации издания, UFC может предложить Чимаеву титульный бой на турнире UFC 300 13 апреля в Лас-Вегасе. Сам боец заявляет, что готов драться с любым соперником, но есть одно препятствие.

«Я готов драться с кем угодно — Леон Эдвардс, Дрикус дю Плесси, неважно. Но только не во время Рамадана. Мне кажется, что UFC 300 попадает как раз на Рамадан», — сказал Чимаев.

Отметим, что в 2024 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется 10 марта, а завершится 9 апреля. Чимаев не исключил, что вместо UFC 300 выступит на турнире организации в Саудовской Аравии, который запланирован на 22 апреля.

21 октября 2023 года Чимаев в со-главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) решением судей одолел нигерийца Камару Усмана. Поединок продлился все три раунда. Чимаев победил судейским решением. Всего на счету бойца стало 13 поединков, во всех из них он одержал победу. Чимаев занимает четвертую строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

Ранее Чимаев раскритиковал главу UFC из-за титульного боя.

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