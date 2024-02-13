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ЦСКА подпишет игрока из Ирана, не прошедшего просмотр в «Рубине»

Иранский футболист Тахери перейдет в ЦСКА

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Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images

Московский ЦСКА намерен подписать контракт с 17-летним нападающим иранского футбольного клуба «Сепахан» Касрой Тахери. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на издание Persian Soccer.

Отмечается, что игрок выступает за молодежную команду «Сепахана», в составе сборной Ирана в возрасте до 17 лет он принимал участие в чемпионате мира — 2023, где забил два мяча, а также не реализовал послематчевый пенальти в матче 1/8 финала турнира против национальной команды Марокко. В общей сложности он провел за иранскую «молодежку» 15 матчей, в которых забил шесть мячей. По оценке интернет-портала Transfermarkt, его стоимость составляет €50 тыс.

Примечательно, что Тахери недавно проходил просмотр в клубе Российской премьер-лиги — но не в ЦСКА, а в «Рубине». На зимних сборах он присоединился к казанской команде и отметился голом в одном из товарищеских матчей. Но «Рубин» в итоге не стал подписывать с футболистом контракт. Подробности возможного соглашения Тахери с ЦСКА не уточняются.

Ранее стало известно, почему игрок ЦСКА не перейдет в «Спартак».

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