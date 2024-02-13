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Два очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Вегас»

Капризов сделал две голевые передачи в матче с «Вегасом»

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Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на выезде одержали победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:3. В составе гостей два очка заработал российский нападающий Кирилл Капризов.

Капризов сделал две результативные передачи в первом периоде, после его ассистов отличились Матс Цуккарелло и Йоэль Эрикссон Эк. Первая 20-минутка завершилась со счетом 2:2. Второй период прошел без заброшенных шайб, а в третьем на Марко Росси, Мэтта Болди и дубль Эка хозяева смогли ответить лишь точным броском Марка Стоуна.

В текущем розыгрыше НХЛ Капризов провел 44 матча. В них он набрал 47 (20+27) очков, его суммарный показатель полезности на данный момент составляет +4.

«Миннесота» после победы над «Вегасом» приблизилась к зоне плей-офф. На данный момент «дикари» набрали 53 очка и идут на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от восьмого места, дающее право участвовать в розыгрыше Кубка Стэнли, на пять баллов. Следующий матч «Миннесота» проведет в гостях против «Аризоны».

Ранее российский хоккеист был признан первой звездой матча НХЛ.

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