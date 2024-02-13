Смородская поругалась с Семиным из-за украинского футболиста

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что ее конфликт с Юрием Семиным, который являлся главным тренером «железнодорожников», начался после того, как она отказалась подписывать форварда киевского «Динамо» Артема Милевского. Ее слова передает Sport24.

«Семин хотел подписать Милевского. Мы созванивались с Суркисом, он определил цену — €12 млн. Попыталась сбить ее до 10 млн, но мне отказали. Таких денег в бюджете клуба не было, и я поняла, что Милевского в команде не будет.

К тому времени я про него много узнала — пьющий, недисциплинированный, нестабильный футболист. Нам такой игрок был не нужен. Если посмотреть вдолгую — Суркис ведь так никуда и не продал Милевского.

То мое решение не устроило Юрия Палыча, и он обратилась к своим болельщикам, которые уже были злы на меня. Тогда на стадионе начали появляться баннеры: «Даешь Милевского! Смородскую вон из клуба!» — заявила Смородская.

Ольга Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год, в 2015 году красно-зеленые завоевали Кубок России.

Милевский защищал цвета киевского «Динамо» с 2002 по 2013 год и трижды становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям за российский «Тосно», белорусское «Динамо» и украинский «Минай». Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. На его счету 50 матчей в составе сборной Украины.

Ранее Смородская осудила Зарему за критику «всех и вся» в российском футболе.