Российский хоккеист признан первой звездой матча НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз».

Вратарь отразил все 30 бросков по своим воротам и впервые сыграл на ноль в этом сезоне. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Второй звездой назван канадский нападающий «Рейнджерс» Уилл Кайлли, забросивший одну шайбу. Третьей звездой признан шведский голкипер «Калгари» Якоб Маркстрем, который совершил 29 сейвов.

В середине второго периода российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин подрался со словацким нападающим «Флэймз» Мартином Поспишилом. Хоккеисты несколько раз столкнулись в игровых эпизодах, а затем во время паузы в матче начали драку, которая быстро переросла в массовую потасовку с участием остальных игроков. Арбитрам пришлось разнимать оппонентов, чтобы не допустить полноценной драки.

Клуб из Нью-Йорка одержали пятую подряд победу в регулярном чемпионате. После 53 матчей «Рейнджерс» набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Калгари» с 55 очками расположился на десятой позиции на Западе.

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