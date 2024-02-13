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Губерниев заявил, что только один человек может критиковать Овечкина

Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин переживает не самые лучшие времена

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Пресс-служба ТНТ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил выступление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Советский спорт».

«Овечкин переживает не самые лучшие времена, но поступательное движение сохраняется. Не думаю, что руководство клуба наступает на горло собственной песне для того, чтобы проигрывать командой, а Овечкин забивал. Здесь должны совпадать интересы личные и командные. Самое главное – он в строю, он играет.

Мне кажется, что критиковать Овечкина может Уэйн Гретцки, а когда это делают остальные, то это смешно», — заявил Губерниев.

В ночь на 12 февраля по московскому времени Овечкин отличился голом в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. В основное время команды не смогли выявить победителей, три периода завершились со счетом 2:2. Победу «Кэнакс» за пять секунд до конца овертайма принес Джей Ти Миллер.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 48 игр в регулярном чемпионате, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.

Ранее россиянин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ.

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