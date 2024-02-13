Панарин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин подрался со словацким нападающим «Калгари Флэймз» Мартином Поспишилом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В середине второго периода Панарин и Поспишил несколько раз столкнулись в игровых эпизодах, а затем во время паузы в матче начали драку, которая быстро переросла в массовую потасовку с участием остальных игроков. Арбитрам пришлось разнимать оппонентов, чтобы не допустить полноценной драки.

В результате малым штрафом по две минуты были наказаны хоккеисты «Рейнджерс» Панарин, Эрик Густафссон и Алексис Лафренье, а у «Флэймз» за грубость были удалены Поспишил и Брейден Пахал.

Встреча проходит на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Счет после 8-й минуты третьего периода 1:0 в пользу хозяев.

Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в Национальной хоккейной лиге за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

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