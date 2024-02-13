Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей

Футбольный блогер Василий Уткин в очередном выпуске шоу «Футбольный клуб» на YouTube сравнил московский «Спартак» с кипящей кастрюлей на фоне ситуации между капитаном Георгием Джикией и главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Спартак» очень похож на кипящую кастрюлю с плотно закрытой крышкой. И никто не собирается ее приоткрыть, чтобы пар постепенно выходил. А не вот такими вот струями», — сказал Уткин.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Его контракт с красно-белыми истекает в июне 2024 года.

В первой части текущего сезона Джикия потерял постоянное место в стартовом составе «Спартака» и провел только девять матчей команды во всех турнирах. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде работает Гильермо Абаскаль.

«Спартак» занял пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров. Москвичи на восемь баллов отстают от лидирующего «Краснодара».

Ранее «Спартак» обвинили в намеренном поиске скандалов.