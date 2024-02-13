Бразильца из «Зенита» сравнили с Акинфеевым: дерзкий пацан!

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Николаев заявил, что ему нравится игра бразильского новичка сине-бело-голубых Педро. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Из новичков «Зенита» очень нравится Педро — дерзкий пацан! Все у него получается — обыгрывает, отдает, бежит. Я таких футболистов в РПЛ давно не помню, чтобы в таком возрасте был настолько наглым. Наверное, только Акинфеев в свое время таким был», — заявил Николаев.

4 января «Зенит» объявил о переходе 17-летнего Педро из бразильского «Коринтианса». Петербургский клуб реализовал право преимущественного выкупа игрока, которое получил в январе 2023 года в рамках сделки по Юри Алберто и другим футболистам.

Сине-бело-голубые проводят сбор в Дохе (Катар), который продлится с 1 по 28 февраля. Подопечные Сергея Семака после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков, занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера чемпионата, «Краснодара», составляет два балла.

Ранее «Зенит» объявил об уходе бразильского футболиста.