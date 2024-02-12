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Боец ММА из Казахстана рассказал, как простоял четыре часа на таможне

Боец ММА из Казахстана Олжабай рассказал, что простоял четыре часа на таможне

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Тwitter.com/ufc

Боец смешанного стиля (ММА) из Казахстана Багдос Олжабай в интервью Legalbet.kz рассказал, что задержался на паспортном контроле в Москве перед боем на турнире АСА 170 против представителя Бразилии Луиса Рафаэля Лаурентино.

По его словам, из-за этого он не успел сделать вес, из-за чего был вынужден выплатить штраф.

«Я жестко устал от дороги, когда приехал. Утром встал и не смог согнать 900 грамм. Не успел просто. Штраф за перевес был 30% от суммы гонорара. Вышло так, что когда в Москву прилетел, на паспортном контроле три или четыре часа в аэропорту продержали. И так устал за время перелета, а тут еще и это. Было непросто», — заявил спортсмен.

Поединок между Олжабаем и Лаурентино прошел 9 февраля во дворце художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой и завершился победой казахстанского бойца единогласным судейским решением. После этой победы в активе Олжабая стало 16 побед в 20 боях по правилам ММА.

Ранее боец UFC Умар Нурмагомедов назвал президента Аргентины дебилом.

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