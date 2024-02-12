Гус Хиддинк призвал вернуть Россию на международные турниры

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью «РБ Спорт» заявил, что российские клубы и сборные должны иметь возможность соревноваться на международном уровне.

По его словам, изоляция ни к чему хорошему не приводит.

«Футбол должен нести объединяющую функцию. Но мы видим, что система далека от этого. Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину. В этом нет ничего хорошего», — заявил Хиддинк.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. В 2008 году под руководством Хиддинка сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по футболу. На групповой стадии россияне проиграли испанцам, но затем обыграли шведов и сборную Греции. В четвертьфинале россияне сенсационно одержали победу над сборной Нидерландов, которая тогда считалась одним из фаворитов Евро-2008. В полуфинале подопечные Хиддинка проиграли все тем же испанцам.

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