Фигуристка Загитова назвала Татарстан государством

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в эфире клубного телевидения хоккейного клуба СКА выразила благодарность Татарстану в содействии открытию школы ее имени.

Во время произнесения речи спортсменка назвала республику Татарстан государством.

«Для меня это масштабный проект и совершенно новый опыт. Поэтому, конечно же, мне очень волнительно. Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой у нас будет все супер, все замечательно», — заявила Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее Анастасия Волочкова дала совет Камиле Валиевой.