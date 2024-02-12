«Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса в «Гремио»

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Ду Кейроса на правах аренды в бразильский «Гремио».

24-летний футболист присоединится к новой команде на весь 2024-й год. У «Гремио» будет возможность выкупить Ду Кейроса.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) южноамериканец провел в составе сине-бело-голубых десять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Единственный мяч за «Зенит» Ду Кейрос забил в матче группового этапа Кубка России против калининградской «Балтики».

После 18 туров в чемпионате России «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Игра состоится на «Газпром Арене» 2 марта.

Ранее Александр Самедов заявил, что Георгий Джикия должен остаться в «Спартаке».