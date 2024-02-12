Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Спартак» в гостях разгромил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

close
100%
Global Look Press

В единственном матче дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» разгромил ярославский «Локомотив».

Встреча прошла в Ярославле на «Арене-2000» в присутствии 6567 зрителей и завершилась победой команды под руководством Алексея Жамнова со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Беляев, Иван Морозов, Михал Чайковски, Шейн Принс и Михаил Мальцев. У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Даниил Тесанов.

После этой игры красно-белые набрали 84 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Железнодорожники» с активом 85 баллов располагаются на второй позиции Запада.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против череповецкой «Северстали». Встреча пройдет 14 февраля и начнется в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» в следующей игре на своем льду примет столичный ЦСКА. Игра пройдет 15 февраля и начнется в 19:00 мск.

Ранее «Сибирь» расторгла контракт с лишившим команду четырех очков Федором Гордеевым.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами