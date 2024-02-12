«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В единственном матче дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» разгромил ярославский «Локомотив».

Встреча прошла в Ярославле на «Арене-2000» в присутствии 6567 зрителей и завершилась победой команды под руководством Алексея Жамнова со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Беляев, Иван Морозов, Михал Чайковски, Шейн Принс и Михаил Мальцев. У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Даниил Тесанов.

После этой игры красно-белые набрали 84 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Железнодорожники» с активом 85 баллов располагаются на второй позиции Запада.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против череповецкой «Северстали». Встреча пройдет 14 февраля и начнется в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» в следующей игре на своем льду примет столичный ЦСКА. Игра пройдет 15 февраля и начнется в 19:00 мск.

Ранее «Сибирь» расторгла контракт с лишившим команду четырех очков Федором Гордеевым.