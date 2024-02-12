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Самедов заявил, что Джикия должен остаться в «Спартаке»

Экс-полузащитник «Спартака» Самедов заявил, что Джикия должен остаться в команде

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Reuters

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов в шоу «Это футбол, брат» заявил, что капитан красно-белых Георгий Джикия должен остаться в команде и продолжать конкурировать за место в основном составе.

По его мнению, 30-летний Джикия ни в чем не уступает сербскому защитнику Срджану Бабичу, который вытеснил Георгия из основы.

«Для меня Джикия — это человек, который должен и может помогать этой команде. Бабич — неплохой защитник, но он вас убедил в качестве безальтернативного выбора? Пусть они конкурируют между собой», — заявил Самедов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

Ранее сообщалось, что автобус мадридского «Реала» попал в аварию.

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