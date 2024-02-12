Автобус мадридского «Реала» попал в аварию

Автобус с футболистами и тренерским штабом мадридского «Реала» попал в аварию по дороге на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Об этом сообщает портал El chiringuito tv.

По информации источника, инцидент произошел в Германии. Водитель автомобиля, двигавшегося по трассе, отвлекся на клубный автобус «сливочных» и начал видеосъемку, из-за чего отвлекся от управления транспортным средством. Спустя несколько секунд водитель допустил столкновение с автобусом «Реала» — никто из пассажиров не пострадал.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Ответная игра пройдет 6 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

13 февраля пройдет матч между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити». Встреча состоится в столице Дании на стадионе «Паркен» и начнется также в 22:45 мск.

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