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Звезде «Реала» предрекли трудности в РПЛ

Экс-тренер ЦСКА Олич посоветовал игроку «Реала» Модричу не приезжать в РПЛ

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Reuters

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич в интервью Metaratings заявил, что полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу будет трудно после ухода из стана «сливочных», если он решится на переезд в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По его мнению, Модричу стоит доиграть в одном из чемпионатов Ближнего Востока.

«Поздно уже, таких игроков в России не будет. Они все сейчас в Саудовской Аравии, Катаре, там полегче доигрывать. А в России серьезный чемпионат, легко не будет», — заявил Олич.

Текущий контракт Модрича с «Реалом» истекает летом 2024 года, испанский клуб объявил, что не планирует продлевать контракт с хорватом.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее Василий Уткин намекнул на уход Георгия Джикии из «Спартака».

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